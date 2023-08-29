Стимул для бідняків: британці розповіли, скільки заробляють військові РФ

Незважаючи на рівень доходу військовослужбовців, який перевищує середню зарплату в Росії в 2,7 раза, Збройні сили РФ навряд чи досягнуть поставлених цілей щодо набору добровольців до своїх лав.

Військова служба у Збройних силах РФ після повномасштабного вторгнення в Україну стає все більш прибутковою. Якщо на початку лютого 2022 року президент Володимир Путін заявив, що лейтенант отримує 81 200 рублів на місяць, то до жовтня минулого року він оголосив, що навіть мобілізовані рядові отримуватимуть 195 000 рублів на місяць. Про це 29 серпня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, молодші офіцери, які проходять службу в Україні, сьогодні отримують понад 200 тисяч рублів (понад 2 тис. доларів). Ця сума перевищує середню зарплату по Росії в 2,7 раза, оскільки вона становить 72 851 рубль.

"Для порівняння: середня зарплата у Великій Британії в 2,7 раза дорівнюватиме більш ніж 90 000 фунтів стерлінгів на рік", — ідеться в повідомленні.

У британському Міноборони дійшли висновку, що заробітна плата і додаткові пільги, цілком імовірно, є сильним стимулом для вступу до лав збройних сил РФ, особливо для тих росіян, які проживають у бідних регіонах.

"Тим не менш, Росія навряд чи досягне поставлених цілей щодо набору добровольців до своїх лав", — підсумували британці.

Раніше повідомлялося, що з березня 2023 року підвищилися зарплати у військовослужбовців ЗСУ. Згідно з офіційними даними, у командирів батальйонів і бригад вони можуть перевищувати 130 тисяч гривень.