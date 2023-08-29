Авіакатастрофа на Житомирщині: у Києві почалася церемонія прощання з загиблим "Джусом" (відео)

Церемонія проходила в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ. Інформація про місце поховання Андрія Пільщикова не уточнювалася.

У вівторок 29 серпня об 11:00 в Києві розпочалася церемонія прощання із пілотом Андрієм Пільщиковим із позивним "Джус", який загинув в авіакатастрофі на Житомирщині. Про це повідомили кореспонденти "Новини.LIVE".

Зазначили, що церемонія прощання проходила у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.

Наразі інформація про місце поховання Андрія Пільщикова не уточнювалася.

Загибель "Джуса" на Житомирщині

25 серпня в Житомирській області сталася авіакатастрофа — зіткнулися два навчально-бойові літаків L-39. У результаті чого загинув льотчик Андрій "Джус" Пільщиков та двоє інших пілотів — В'ячеслав Мінка, Сергій Проказін.

За фактом авіакатастрофи на Житомирщині ДБР відкрило кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за статтею 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або підготовки до них.

Фото: ДБР

Нагадаємо, речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що пілот "Джус" був молодим офіцером, який "марив F-16 в українському небі". Для цього він зустрічався з американськими урядовцями та постійно тримав звʼязок з льотчиками з Каліфорнії.

29 серпня стало відомо, що льотчикам, які загинули 25 серпня в авіакатастрофі, присвоєно нові військові звання. Також їх представлено до державних нагород. Зокрема, капітану Андрію "Джусу" Пільщикову присвоєно звання "майор" (посмертно), а майорам В’ячесляву Мінці та Сергію Проказіну — військове звання "підполковник" (посмертно).