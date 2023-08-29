Авіакатастрофа на Житомирщині: загиблих пілотів представили до державних нагород (фото)

Згідно з наказом командувача Повітряних Сил ЗСУ загиблим льотчикам посмертно присвоїли нові звання.

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Трьох льотчиків, які загинули в автокатастрофі на Житомирщині 25 серпня, представлено до державних нагород. Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗС України в Telegram.

"Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представлено до державних нагород. Вічного польоту, побратими", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що згідно з наказом командувача Повітряних Сил ЗСУ Миколи Олещука № 661 від 28 серпня 2023 року, капітану Андрію "Джусу" Пільщикову присвоєно звання "майор" (посмертно), а майорам В’ячесляву Мінці та Сергію Проказіну — військове звання "підполковник" (посмертно).

Загибель трьох льотчиків на Житомирщині

25 серпня в Житомирській області сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинув льотчик із позивним "Джус" Андрій Пільщиков та ще двоє пілотів — В'ячеслав Мінка, Сергій Проказін. Пілоти загинули внаслідок зіткнення двох навчально-бойових літаків Л-39. За фактом авіакатастрофи відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією по статті 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або підготовки до них.

Фото: ДБР

Нагадаємо, речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що "Джус" був молодим офіцером, який присвятив своє життя бойовій авіації. Він "марив F-16 в українському небі". Зокрема, він зустрічався з американськими урядовцями, постійно тримав звʼязок з льотчиками з Каліфорнії.