Авиакатастрофа на Житомирщине: погибших пилотов представили к государственным наградам (фото)

Согласно приказу командующего Воздушных Сил ВСУ погибшим летчикам посмертно присвоили новые звания.

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Трех летчиков, погибших в автокатастрофе на Житомирщине 25 августа, представлено к государственным наградам. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВС Украины в Telegram.

"Военные пилоты, которые трагически погибли во время выполнения боевого задания на Житомирщине 25 августа 2023 года, представлены к государственным наградам. Вечного полета, собратья", — говорилось в сообщении.

Отметили, что согласно приказу командующего Воздушных Сил ВСУ Николая Олещука № 661 от 28 августа 2023 года, капитану Андрею "Джусу" Пильщикову присвоено звание "майор" (посмертно), а майорам Вячесляву Минке и Сергею Проказину — воинское звание "подполковник" (посмертно).

Гибель трех летчиков на Житомирщине

25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа, в результате которой погиб летчик с позывным "Джус" Андрей Пильщиков и еще двое пилотов — Вячеслав Минка, Сергей Проказин. Пилоты погибли в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов Л-39. По факту авиакатастрофы открыли уголовное производство с предварительной квалификацией по статье 416 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним.

Фото: ГБР

Напомним, представитель Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что "Джус" был молодым офицером, который посвятил свою жизнь боевой авиации. Он "грезил F-16 в украинском небе". В частности, он встречался с американскими чиновниками, постоянно держал связь с летчиками из Калифорнии.