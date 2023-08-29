Шукають кулемет: боєць ЗСУ про тактику росіян на Куп'янському напрямку (відео)

ЗС РФ засобами повітряної розвідки визначають квадрати зосередження українських сил, а потім відпрацьовують по них артилерією, після чого заходять їхні піхотні підрозділи.

На Куп'янському напрямку російські окупанти намагаються тиснути на Сили оборони і робити ударно-штурмові дії, щоб виявити найслабшу протидію. Про це 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко.

За його словами, ЗС РФ засобами повітряної розвідки визначають квадрати зосередження українських сил, а потім відпрацьовують по них артилерією. Після чого заходять їхні піхотні підрозділи, які ворог здебільшого не прикриває броньованої технікою.

"Групи заходять в пішому порядку. На коротких відрізках можуть пройти спочатку 20 людей, які ліквідуються, потім ще 20 і ще 20. Для окупантів їхній особовий склад – це видатковий матеріал,– підкреслив Федоренко.

Він зауважив, що певні штурмові групи окупанти використовують лише для того, де розташована кулеметна точка ЗСУ.

"Вони відсилають 5 осіб, кулемет спрацьовує, і тоді противник намагається вразити нашу вогневу позицію артилерійським засобом", – пояснив військовий ЗСУ.

Коли подібна техніка не спрацювала, росіяни почали використовувати іншу — підвозити особовий склад до передньої лінії броньованою технікою. Внаслідок цього ворог за короткий проміжок часу втратив 6 танків, 2 БМП та 2 броньовані евакуаційні машини.

Командир роти 92-ї ОМБр Юрій Федоренко зазначив, що бригади Сил оборони на цій ділянці фронту працюють потужно та злагоджено.

"Цей злагоджений механізм роботи дає можливість знаходити противника, своєчасно завдавати ураження і знищувати його, достатньо часто, ще в районі зосередження", – зауважив Юрій Федоренко.

Нагадаємо, що ЗСУ під Бахмутом знищили 3 артустановки росіян та 4 гармати. Українські аеророзвідники моніторили ситуацію і виявили вороже озброєння на Донеччині.

Раніше повідомлялося, що 23 серпня в Харківській ОВА повідомили, що Сили оборони утримують свої позиції і не дають змоги противнику просуватися вперед на Куп'янському напрямку.