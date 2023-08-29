На українсько-білоруському кордоні стався вибух, пошкоджено залізницю: що відомо (фото)

На території Білорусі поблизу українського кордону здетонували протитанкові міни ТМ-62М, розповіли в моніторинговій групі.

Вночі 29 серпня на залізничному мосту, що за 800 метрів від станції "Словечно" у Гомельській області поблизу українсько-білоруського кордону, вибухнуло кілька мін. Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram.

"Пролукашистські канали повідомляють, що сьогодні в районі 03:30 на залізничному мосту за 800 метрів від станції "Словечно" здетонувало кілька протитанкових мін ТМ-62М", — йшлося в повідомленні.

Попередньо, це могло статися через удар блискавки. У результаті вибуху було пошкоджено опору мосту та в обидві сторони зруйновано залізничне полотно на мосту, який знаходиться на самому українсько-білоруському кордоні. Як доказ моніторингова група показала фото, яке зроблене з території Білорусі в бік України.

Вибух біля українсько-білоруського кордону

Додали, що про постраждалих інформації немає.

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі "Радіо Свободі — Білорусь" підтвердив, що поблизу кордону здетонували міни від удару блискавки, через що пошкоджено залізницю.

"За інформацією, якою я володію, ніхто не постраждав. Окремо додам, що діє обмеження пересування громадян на кордоні, особливо поблизу лінії кордону. Тому мінні загородження на окремих напрямках, важливих для безпеки України, загрожують лише тим, хто хоче до нас із війною", — сказав Андрій Демченко.

Нагадаємо, у понеділок 28 серпня в районі Голубих озер, недалеко від Білорусі, автомобіль підірвався на міні. Загинув чоловік, який служив у патрульній поліції, та його дружина. Двоє їхніх дітей були госпіталізовані до лікарні.

28 серпня стало відомо, що в Білорусі засудили вчительку з історії, яка сфотографувалася на тлі українського прапора та опублікувала знімок в соцмережі. Її покарання склало 20 діб арешту.