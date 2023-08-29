НВАК тестує модернізовані J-11B: які поліпшення отримав китайський літак (відео)

Передбачається, що модернізована версія винищувача оснащена радаром AESA, що дає змогу застосовувати потужніші ракети PL-10 і PL-15.

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) провела навчальні польоти двох груп літаків J-11B різних модифікацій: дві машини в старій конфігурації з носовою частиною в чорному забарвленні, а дві інших — у новій із сірим носом. Як повідомили 29 серпня оглядачі Defence Mirror, варіант літака з сірим носом оснащений сучасними радарами і здатний нести більш потужне озброєння.

Передбачається, що модернізований J-11B (версія Су-27) оснащений радаром з активною електронною скануючою решіткою (AESA), що значно покращує його ситуаційну обізнаність і дає змогу нести потужніші бойові ракети малої дальності PL-10 та ракети великої дальності PL-15. На думку експертів, це робить винищувач четвертого покоління близьким до винищувача покоління 4+.

Під час навчань обидві групи провели імітацію повітряного бою, виконуючи атаки на ділянку противника, чергуючи атаку й оборону. Після закінчення першого етапу літаки проходили технічне обслуговування і дозаправку, після чого поверталися для виконання чергового бойового вильоту.

Повідомляється, що особливістю цих навчань було те, що вони проводилися на аеродромі, розташованому на острівці. Для них характерні швидко мінлива погода, небезпечні умови через птахів, а також відсутність орієнтирів під час польотів над морем.

"Нещодавні навчання показали, що модернізована версія J-11B тепер може діяти на острівцях у Південно-Китайському морі", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, японські льотчики на F-35 уперше здійснили міжнародний політ після закінчення Другої світової війни. 28 серпня два літаки вилетіли з японської авіабази і приземлилися на території Австралії.