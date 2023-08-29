"Подраконимо": бійці Сил оборони підняли прапор на лівому березі Херсонщини (відео)

Стяг встановили неподалік Антонівського мосту. Окупанти відтепер будуть спостерігати український прапор на лівому березі Дніпра з висоти пташиного польоту.

На одній з ділянок фронту на Херсонщині бійці Сил оборони вирішили подіяти на нерви російським загарбникам на сусідніх позиціях. Вони підняли український прапор. Відео розмістили в телеграм-каналі Supernova+.

Двоє бійців Андрій та Іван обстежували територію одного з затоплених внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС і покинутих наслених пунктів Херсонщині і виявили флагшток. В одного з бійців у кишені знайшовся український прапор, тож вони вирішили причепити його на флагшток, щоб на Лівому березі його бачив ворог.

"Хай знають, що ми тут, на своїй землі. Подраконимо їх трохи", — сказав один із бійців.

Прапор урочисто підняли під Гімн України.

Нагадаємо, що російські військкори скаржаться, що вояки ЗС РФ, які перебувають на Херсонщині зазнають шалених втрат через халатність командування. Вони повідомляють, що росіян тут "кладуть пачками".

Раніше повідомлялося, що морпіхи ЗС РФ на Херсонщині "дружнім" вогнем прорідили сусідній підрозділ — російські вояки із 61-ї окремої бригади морської піхоти влаштували між собою стрілянину.