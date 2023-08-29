У новому навчальному році ПВП у кримських школах викладатимуть тільки старшокласникам як позаурочний предмет, але "депутат" Сергій Тарасов вважає, що він потрібен для різного віку і в обов'язковому порядку.

У школах на території окупованого Криму можуть ввести курс початкової військової підготовки (ПВП) для всіх учнів. Про необхідність такого заходу висловився "депутат Державної ради Криму" Сергій Тарасов, повідомили 29 серпня російські пропагандисти.

Колишній учасник війни в Афганістані вважає, що курси ПВП, які за часів СРСР були частиною шкільної програми для старших класів, мають викладати учням різного віку і в обов'язковому порядку.

"Це ще й питання правильного патріотичного виховання, проява почуття обов'язку", — наголосив Тарасов.

За його словами, під час занять учні мають навчитися заходів захисту під час застосування зброї масового ураження, надання першої медичної допомоги, знати будову стрілецької зброї та мати базові навички поводження з нею, брати участь у військових іграх. Практично те саме викладали радянським школярам на уроках ПВП.

"Підготовка була в комплексі, з нею поряд проходили історичні моменти, пов'язані з нашою великою перемогою, плюс спортивні заходи, "Зірниці", — розповів Тарасов.

На думку "депутата", навчати школярів мають професійні військові, офіцери з досвідом участі в бойових діях. Водночас автори публікації зазначили, що наступного навчального року початкову військову підготовку викладатимуть тільки старшокласникам як позаурочний предмет.

Раніше повідомлялося, що в США українські військовослужбовці отримали адекватну, але не ідеальну підготовку. Згідно з інформацією Пентагону замість навчання артилеристів протягом семи тижнів, українські військові навчалися шість днів, тому деякі проблеми мали місце.