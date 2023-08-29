Сполучені Штати погодили продаж Японії ракет JASSM-ER з дальністю до 1000 км

Японські Сили оборони вперше можуть придбати крилаті ракети JASSM-ER. Вартість однієї складатиме близько 2 млн доларів.

Агенція з оборонної співпраці (DSCA) США опублікувала дозвіл на продаж Японії крилатих ракет JASSM-ER на суму 104 млн доларів. Про це повідомляє пресслужба DSCA.

Крилаті ракети планується установити на винищувачі F-15J, F-35 або Mitsubishi F-2, який є ліцензійною версією F-16. Сили самооборони Японії придбають до 50 далекобійних ракет "повітря-поверхня" AGM-158/B-2 (JASSM-ER). Контракт потенційного замовлення обійдеться у 104 млн доларів. Окрім самих боєприпасів Японія замовить навчальні ракети, запчастини, логістичну підтримку та обладнання для того, щоб крилаті ракети підтримувати в боєздатному виді.

JASSM-ER на винищувачі

Одна ракета JASSM-ER має дальність до 980 км, а її бойова частина складатиме 450 кілограмів. Стелс-ракета призначена для високоточного ураження цілей. Японські Сили самооборони вперше отримають доступ до придбання такого класу зброї. Токіо оголосив про наміри придбати ракети у Сполучених Штатів ще у 2017 році.

Ракета має турбореактивний двигун. На ціль боєприпас наводиться за допомогою інерціальної системи керування з корекцією курсу по GPS. Також вона має інфрачервону головку самонаведення, яка ідентифікує ціль на фінальній стадії польоту. Зазначається, що ракета стійка до засобів РЕБ.

Нагадаємо, 28 серпня ЗМІ писали, що Японія замовила виробництво новітніх фрегатів Shingata FFM з БПЛА та ракетами на борту.

18 серпня стало відомо, що Японія категорично проти участі Саудівської Аравії в розробці винищувача 6 покоління Tempest.