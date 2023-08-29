Війна в Україні стане однією з тем переговорів Лондона і Пекіна, — МЗС Великої Британії

Британський міністр Джеймс Клеверлі під час візиту до КНР має намір закликати керівництво країни до відповідального ставлення щодо питань міжнародної безпеки. Зокрема йдеться про сприяння Пекіна у припиненні вторгнення Путіна в Україну.

30 серпня міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відвідає КНР. Під час робочої поїздки глава британської дипломатії має намір обговорити з офіційними особами КНР низку питань з міжнародної безпеки — війна в Україні також стане предметом переговорів. Про це повідомляє пресслужба МЗС Сполученого Королівства.

Зазначається, що це перший візит до Китаю міністра закордонних справ Великої Британії за понад 5 років. Прибувши до Пекіна Клеверлі зустрінеться з китайським колегою Ван І, а також віцеголовою республіки Хань Чженем.

У британському МЗС зазначають, що міністр має намір звернутися до китайського керівництва, як до представників великого геополітичного гравця, і закликати Пекін до відповідального ставлення до питань міжнародної безпеки. Насамперед ідеться про російсько-українську війну.

"Глобальне значення Китаю тягне за собою відповідальність за міжнародну безпеку — допомога в припиненні вторгнення Путіна в Україну, розрядка напруженості в Південнокитайському морі та припинення шкідливої діяльності в кіберпросторі", — ідеться в пресрелізі британського МЗС.

Також було наголошено, що для Лондона важливо переговори віч-на-віч і порушити ці питання безпосередньо в Пекіні, чітко позначивши позицію Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що на думку британського експрем'єра Бориса Джонсона, загибель керівника ПВК "Вагенер" Євгена Пригожина стала черговим доказом того, що президенту Володимиру Путіну не можна довіряти. За його словами, трагедія не могла статися без вказівки глави Кремля.