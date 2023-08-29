"Кринжова ситуація": ЗС РФ під Бахмутом ведуть "програшну оборонну війну", — НГУ

За словами прес-офіцера бригади "Рубіж" Андрія Куліша, російські солдати програють на фронті і з цієї причини масово втрачають мотивацію.

Прес-офіцер бригади швидкого реагування "Рубіж" Нацгвардії України Андрій Куліш розповів, що для російських окупантів узяття Бахмута на Донеччині потрібне було як символ. Нині ворог веде програшну оборонну війну в районі міста. Про це Андрій Куліш сказав в ефірі телемарафону.

Куліш зазначив, що фактично російським окупантам за цей рік не вдалося захопити жодних важливих населених пунктів в Україні.

За його словами, для ворога зараз "кринжова" ситуація, коли вони бачать, що ведуть програшну оборонну війну.

"Для них це зараз "кринжова" ситуація, коли вони бачать, що ведуть програшну оборонну війну. Зокрема, що їхні ці "герої" Пригожин і Уткін були утилізовані", — додав Куліш.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку ЗСУ витіснили російських військових на схід від Кліщіївки та в центрі села. Крім цього, українські бійці продовжують просуватися вздовж південного флангу Бахмута.

Раніше повідомлялося, що 27 серпня екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін розповів, що в районі Бахмута ЗСУ витісняють ворога з позицій, просуваються на південь від міста і не дають ворогові створити міцну оборону.