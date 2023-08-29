Ракети для ППО і HIMARS: США оголосили пакет військової допомоги Україні на $250 млн

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, до нового пакета допомоги ввійде додаткове обладнання для розмінування, ракети ППО, боєприпаси для артилерії та систем HIMARS, а також понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї.

У вівторок, 29 серпня, Сполучені Штати оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму 250 мільйонів доларів. Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.

До складу нового пакета військової допомоги входять різні компоненти, включно з:

ракети AIM-9M для зміцнення протиповітряної оборони; снаряди для системи артилерійської ракетної системи HIMARS; артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм; обладнання, призначене для розмінування; протитанкові системи Javelin і ракети до них.

Ці поставки обладнання та озброєння покликані зміцнити військовий потенціал України та підтримати її оборонні спроможності.

Також у заяві Блінкена згадано понад три мільйони боєприпасів до стрілецької зброї, карети швидкої допомоги, підривні боєприпаси для усунення перешкод, а також запасні частини, фінансування послуг, навчання і транспортування.

Держсекретар США не уточнює, але, ймовірно, новий пакет допомоги надаватимуть за механізмом Presidental Drawdown Authority — тобто із запасів американської армії, що прискорить його постачання в Україну.

Нагадаємо, 24 серпня повідомлялося, що до Дня Незалежності Литва відправила Україні нову партію військової допомоги на 41 млн євро. За повідомленням Міноборони Литви, Україні передадуть не тільки боєприпаси, а й ракетні комплекси NASAMS.

Крім того, відомо, що Норвегія передасть Україні ракети для систем ППО IRIS-T. За даними норвезького уряду, протиповітряна оборона має вирішальне значення для здатності України захищати як цивільне населення, так і прифронтову інфраструктуру.