У Білорусі згортають табір ПВК "Вагнер": опубліковано супутникові знімки

За даними журналістів, із 273 наметів для найманців демонтували щонайменше 101.

У Білорусі продовжують розбирати військовий табір найманців із ПВК "Вагнер", розташований у селі Ціль (Осиповицький район, Могильовської області), що підтверджується супутниковими знімками сервісу Planetcom станом на 29 і 25 серпня. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Табір найманців із ПВК у Білорусі з'явився наприкінці червня після невдалого заколоту Євгена Пригожина. Частину терористів, імовірно за підсумками домовленостей із керівником Білорусі Олександром Лукашенком, було передислоковано на територію села Ціль, нібито для навчання білоруських військовослужбовців.

Табір ПВК "Вагнер" Фото: Радіо Свобода Табір ПВК "Вагнер"

Раніше було відомо, що табір ПВК "Вагнер" під Осиповичами поступово демонтують, і що вже розібрано щонайменше третину наметів. За даними журналістів, площа табору почала скорочуватися ще задовго до падіння літака, на борту якого міг загинути засновник ПВК.

У червні в північній частині табору налічувалося 129 наметів, щонайменше 65 із них уже демонтували. У західній частині табору розібрали приблизно 27 із 64 наметів, у центральній частині — 9 із 80. Загалом із 273 наметів для найманців демонтували близько 101.

Нагадаємо, що Пригожина таємно поховали в Санкт-Петербурзі. Повідомляється, що на церемонію прийшли приблизно 40 осіб, зокрема й найманці з воєнізованого формування. Голови Кремля Володимира Путіна на похороні не було.

Також повідомлялося, що, побоюючись загрози нового заколоту у РФ, Кремль і силовики намагаються не допустити нових "виступів".