Не тільки аеропорт: у Пскові під удар могла потрапити військова база, — соцмережі (відео)

Як зазначають у мережі, Черехінська військова база є місцем дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку, який брав участь у воєнних злочинах у Бучі.

У ніч на 30 серпня в російському місті Пскові пролунали вибухи. Під ударом могла опинитися Черехінська військова база. Про це йдеться у відеоролику, опублікованому Telegram-каналом "Псковская губерния".

На згаданому відео юнак вказує в бік, де нібито розташована Черехінська військова база, кажучи про те, що ця локація піддається атаці. Хлопець також заявив, що в тому напрямку їдуть пожежні машини.

За словами автора відео, у населеному пункті працює ППО.

Як зазначає Telegram-канал SOTA, Черехінська військова база є місцем дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку, який у 2022 році брав участь у воєнних злочинах у Бучі.

На момент написання публікації офіційного підтвердження атаки по військовій базі в Пскові не було.

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня на території Російської Федерації, у місті Псков, пролунали вибухи в районі місцевого аеропорту. Російські екстрені служби повідомили про чотири пошкоджені літаки Іл-76. Аеропорт, який зазнав атаки, розташований майже за 700 кілометрів від кордону з Україною.

Крім того, 29 серпня в окупованій Новій Каховці пролунав вибух у будівлі, де розташоване відділення російської партії "Единая Россия". У згаданому офісі двічі на тиждень відбувався прийом громадян, а на 30 серпня було заплановано "громадське обговорення Народної програми партії".