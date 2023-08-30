Ще більше цензури: Міноборони РФ змінило стиль висвітлення війни в Україні, — ISW

Як зазначають аналітики, російське оборонне відомство скоротило щоденний обсяг інформації про війну у своїх звітах. Крім того, відомство намагається піддати цензурі скарги військових з лінії фронту.

Міністерство оборони Російської Федерації, імовірно, повертається до більш обмеженого висвітлення військових дій в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 29 серпня.

За словами аналітиків, Міноборони РФ змінило стиль своїх щоденних звітів, скоротивши кількість наданої інформації про ситуацію на фронті. При цьому у відомстві намагаються цензурувати скарги військових, які перебувають на передовій.

Як зазначають автори публікації, останній звіт російського оборонного відомства вирізняється з-поміж інших зведень тим, що його складено з попередніх повідомлень і він не містить у собі нової інформації.

Аналітики також вказали на те, що Міноборони РФ послідовно намагалося запровадити інформаційну політику, яка забезпечувала б обмежену інформацію про лінії фронту протягом усієї війни.

"Зміни в репортажах Міноборони Росії, якщо ця тенденція збережеться, можуть відображати його ширші зусилля з цензури російських репортажів про війну та уніфікації власної версії", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, 17 серпня в ISW повідомили, що в РФ влада має намір запровадити штрафи за поширення фото і відео, які містять інформацію про розташування військ. Американські аналітики зазначили, що будь-яка цензура вплине на їхню здатність висвітлювати російські операції.

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