"Повна мобілізація" в Україні: адвокат пояснив, що це і кого можуть призвати в армію

За словами правозахисника Ростислава Кравця, в Україні є судові рішення, які вважають незаконним створення Кабінету міністрів і Міністерства оборони, а також проведення мобілізації.

В Україні діє загальна мобілізація. Адвокат Ростислав Кравець розповів "ТСН", що це означає і чи є в країні "повна мобілізація".

Так, термін "повна мобілізація" насправді не існує в законодавстві. Замість нього використовуються терміни "часткова мобілізація" та "загальна мобілізація". В Україні з 24 лютого 2022 року діє загальна мобілізація, що означає, що всі військовозобов'язані можуть бути мобілізовані для захисту країни.

Кравець пояснив процес загальної мобілізації: "На даний момент реєстр військовозобов'язаних не повністю сформований. Відсутня ясність у питанні перетину кордону. Щодня з'являються новини про судові розгляди, в яких визнається незаконність цих дій".

При цьому існують судові рішення, які вважають незаконним створення Кабінету міністрів і Міністерства оборони, а також проведення мобілізації. Це ґрунтується на тому, що ці органи були зареєстровані як приватні підприємства, а не як органи влади, що порушує конституційний порядок. Кравець наголосив на важливості системного підходу до військового обліку та мобілізації, з урахуванням особливостей національної економіки.

Адвокат також порушив питання про необхідність врахувати різні сфери в мобілізаційних зусиллях. Він зазначив, що наразі мобілізують сільськогосподарських підприємців та спеціалістів із програмного забезпечення. Однак також важливо розглянути мобілізацію експертів у галузі кіберзахисту та інформаційних технологій.

Кравець зробив висновок, що поточний підхід до мобілізації недостатньо системний, і що необхідно враховувати різноманітність сфер і спеціалізацій.

"Однак ця ситуація, яка створилася в Україні без наявності відповідних прикладів з боку військово-політичного керівництва країни, з боку народних депутатів України, навпаки приниження Збройних сил України, призводить до досить негативних наслідків саме при проведенні мобілізації", — додав Кравець.

Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, кого у вересні виключать із військового обліку. Українське законодавство визначило 7 категорій українців, яких не заберуть на службу після виключення з військового обліку.