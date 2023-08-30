Сили оборони спалили радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3" росіян (відео)

За даними командування, вартість втрат росіян перевищила 260 мільйонів доларів. При цьому сама станція коштує 40 мільйонів.

Українські сили оборони успішно ліквідували радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Бук-М3" разом із системою наведення ракет. Відповідне відео 29 серпня опублікували в Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

"Армія, яка хвалилася озброєнням типу "аналогів немає", пізнає глибину ураження Силами оборони півдня України. Відтепер у них немає не лише аналогів, а й за деякими позиціями навіть оригіналів: "прєдела" більше немає, "лєєра" немає (РЛС "Предел-Е" та РБ-341В "Леєр-3" — ред.). А поки що і радіолокаційної станції, підсвічування і наведення ракет до ЗРК "Бук-М3" — теж немає", — йдеться в повідомленні.

За даними Сил оборони, сумарна вартість втрат перевищує 260 мільйонів доларів. При цьому вартість самої станції оцінюють у 40 млн доларів.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що ЗСУ за допомогою БПЛА змогли ліквідувати російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель" разом з екіпажем.

Раніше, 28 серпня FPV-дрон знищив російський ЗРК "Тор-М1" за $25 млн. Також 28 серпня ЗСУ знищили унікальну російську РЛС "Предел-Е".