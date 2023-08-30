Закрили кордони і відключили Інтернет: У Габоні стався військовий переворот (відео)

Габонські військові оголосили про захоплення влади в країні після того, як було оголошено результати президентських виборів, на яких здобув перемогу чинний президент Алі бен Бонго Ондімба.

Група воєначальників в африканській країні Габон після президентських виборів захопили в країні владу й оголосили про державний переворот. Виступаючи по центральному телебаченню, путчисти заявили, що вибори, які відбулися в країні, не заслуговують на довіру, тому їхні результати скасовано, кордони закрито, а державні установи розпущено. Про це 30 серпня повідомило агентство Reuters.

Військові, які виступали по телебаченню, заявили, що "покінчать із чинним режимом". Після заяв військових у столиці Габону Лібревілі було чути гучні звуки пострілів. Також було заблоковано доступ до Інтернету і призупинено мовлення французької радіостанції RFI і телеканалу France24.

"В ім'я габонського народу ми вирішили захистити мир, поклавши край нинішньому режиму", — заявили офіцери по телебаченню.

Група оголосила себе членами "комітету перехідного періоду і відновлення інститутів". До числа державних інститутів, оголошених ними розпущеними, увійшли уряд, сенат, національні збори, конституційний суд і виборчий орган.

Вибори в президенти

Напередодні перевороту в країні переобрали чинного президента Алі бен Бонго Ондімбу на третій термін — за даними західних ЗМІ він набрав понад 64% голосів. Однак опозиція заявила, що вибори сфальсифіковано — основний суперник Бонго, Альберт Ондо Осса, посів друге місце з 30,77%. Але команда Бондо відкинула звинувачення в порушеннях на виборах.

Ситуація була загострена ще й тим, що династія Бонго перебуває при владі Габону вже 56 років, а сам Алі бен Бонго Ондімба вперше став главою держави 2009 року, посівши місце свого батька, який обіймав посаду президента понад 40 років.

У разі успіху путчу переворот стане восьмим за рахунком у Західній і Центральній Африці з 2020 року. Автори матеріалу зазначили, що за три роки перевороти в Малі, Гвінеї, Буркіна-Фасо, Чаді та Нігері підірвали демократичний прогрес у країнах Африки.

Зазначимо, на момент публікації немає даних про те, кого з опозиціонерів підтримують путчисти, також і самі військові не розповіли про це.

Виступ габонських військових по телебаченню

Раніше повідомлялося, що після смерті керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина його бізнес в Африці опинився під загрозою. За інформацією The Financial Times, без Пригожина компанії можуть припинити свою діяльність, оскільки тільки він "міг з усіма домовиться".

Зі свого боку видання Washington Post пише, що загибелі Євгена Пригожина і старших командирів ПВК "Вагнер" ставить під сумнів діяльність найманців у країнах Африки, в Україні та на Близькому Сході.