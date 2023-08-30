Нічна атака ЗС РФ: на Житомирщині пошкоджено об'єкт інфраструктури, поїзди прямують із затримкою

За інформацією Житомирської ОВА, підрозділам ППО вдалося знищити кілька ворожих цілей, однак уламками БПЛА пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне сполучення.

Вночі 30 серпня росіяни атакували об'єкт інфраструктури в Житомирській області, внаслідок падіння збитого дрона-камікадзе виникла пожежа, повідомила пресслужба Житомирської обласної військової адміністрації.

"Завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно", — йдеться у повідомленні ОВА.

Виникли осередки загоряння, які рятувальники, що прибули на місце події, оперативно ліквідували. Наразі правоохоронці обстежують місце події та фіксують пошкодження. Жертв та постраждалих немає.

Також, в АТ Укрзалізниця повідомили, що у зв’язку з ліквідацією наслідків нічного ворожого обстрілу на Житомирщині затримуються поїзди:

№54 Перемишль — Київ до 2 годин;

№№743 Дарниця — Львів до 1 години;

№68 Варшава — Київ до 30 хвилин.

Що відомо про нічну ворожу атаку на Україну

Уночі 30 серпня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами. Унаслідок падіння уламків у столиці загинуло двоє людей, а в Одеській і Черкаській областях працювала ППО.

Ефективність роботи ППО минулої ночі склала понад 97%.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 43 повітряні цілі у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей: 28 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", — повідомляли Повітряні сили ЗСУ.