Вибухнула над морем: прикордонники показали кадри знищення ракети Х-101 (фото)

За даними командування, моряки-прикордонники відкрили вогонь по крилатій російській ракеті з наявного озброєння під час виконання завдання з протиракетної оборони.

Вночі 30 серпня військовослужбовці Одеського загону морської охорони збили крилату ракету. Про це повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби у Telegram.

"Сьогодні вночі військовослужбовці Одеського загону морської охорони зафіксували смертоносну стратегічну ракету, ймовірно Х-101, під час виконання завдання з протиракетної оборони", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що моряки-прикордонники відкрили вогонь з наявного озброєння по ракеті, вона вибухнула над морем.

Російська ракета Х-101: що відомо

Це крилата ракета повітряного базування класу "повітря — земля". Дальність пуску снаряда — до 6 тисяч кілометрів, її бойова частина становить 970 кілограмів. Швидкість ракети Х-101 — до 720 км/год.

Особливість ракети Х-101 в тому, що вона непрогнозована. Її траєкторію складно передбачити, вирахувати й намагатися збити.

Ракету типу Х-101 складно збити через її здатність тривалий час літати, змінювати курс і маневрувати. Ракети Х-101 вважаються складною ціллю для засобів ППО, проте українським бійцям вдається їх знищувати.

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня Росія атакувала мирні міста України крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Українська протиповітряна оборона знищила всі випущені ракети — 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55. Крім цього, з 16 випущених дронів-камікадзе іранського походження "Shahed-136/131" силам ППО вдалося перехопити 15.

У пресслужбі КМВА заявили, що внаслідок ворожого обстрілу у столиці є жертви та зафіксовані пошкодження.