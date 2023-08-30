Атака БПЛА на Псков: розвідка підтвердила знищення чотирьох Іл-76 (відео)

Після серії вибухів на стратегічному об'єкті весь повітряний трафік у міжнародному аеропорту Пскова було скасовано. Вартість одного Іл-76, залежно від модифікації, може становити 5 млрд рублів.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Андрій Юсов заявив, що чотири військово-транспортні літаки Іл-76 було знищено на аеродромі в російському Пскові. Про це він 30 серпня заявив у коментарі для LIGA.net

При цьому в мережі також повідомляють про пошкодження стратегічного бомбардувальника Ту-22, однак у ГУР такої інформації не повідомляли.

Атака БПЛА на Псковський аеродром

У Росії заявили про пошкодження чотирьох військово-транспортних літаків Іл-76 внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів на аеродром у Пскові, що за 700 кілометрів від українського кордону. Про це повідомляє російське агентство "ТАРС".

"Чотири літаки Іл-76 дістали пошкодження. Виникла пожежа, що охопила два з них", — передає ТАРС із посиланням на джерело в Міноборони РФ.

Судячи з відеозаписів, опублікованих місцевими жителями Пскова, в аеропорту також могли загорітися паливно-мастильні матеріали, і спостерігалася вторинна детонація.

За даними МНС Росії в Псковській області, для боротьби з наслідками загоряння повітряних суден Іл-76 військово-транспортної авіації було залучено 21 одиницю техніки.

Як повідомляє "Радіо Sputnik", весь повітряний трафік у міжнародному аеропорту Пскова скасували на 30 серпня до з'ясування можливих пошкоджень злітно-посадкової смуги.

Вартість літаків Іл-76

Згідно з відкритими джерелами, вартість одного Іл-76, залежно від модифікації, може доходити до 5 мільярдів рублів, що еквівалентно близько 40 мільйонам доларів.

Варто зазначити, що під Псковом розміщено 76-ту гвардійську десантно-штурмову дивізію Російської армії, яка бере участь у звірячих убивствах українців у Бучі. Наразі підрозділи 76-ї дивізії ВДВ також перекинуто в Запорізьку область для стримування українського контрнаступу.

Згідно з відкритими джерелами, на аеродромі під Псковом базуються літаки Іл-76 334-го авіаційного полку, які застосовуються для переміщення військ 76-ї дивізії ВДВ Російської армії.

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня губернатор Псковської області Михайло Ведерніков повідомляв, що російське ППО відбивало атаки БПЛА на аеродром у Пскові.