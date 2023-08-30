В окупованому Криму прогриміли потужні вибухи, у Джанкої немає світла, — ЗМІ (фото)

Окупаційна адміністрація стверджує, що інформація про атаку на півострів є "вкиданням". Вибухи в Джанкойському районі нібито прогриміли внаслідок "планового знищення боєприпасів".

У тимчасово окупованому Криму прогриміли потужні вибухи вранці 30 серпня. Кримські пабліки повідомляють про вибухи в Джанкойському та Красноперекопському районах півострова.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, вибухи пролунали о 10:50 у тимчасово окупованому Джанкої. Місто частково залишилося без світла. Також у мережі публікують фото зі слідами в небі в селі Зарічне під Джанкоєм. Воно розташоване за 5 км від військового аеродрому.

"Радник" глави окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков стверджує, що інформація про атаку на півострів є "вкиданням". Вибухи в Джанкойському районі нібито прогриміли внаслідок "планового знищення боєприпасів".

На момент публікації матеріалу сам глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов ніяк не прокоментував серію нових вибухів на півострові.

Фото: Крымский ветер

Фото: Крымский ветер

Фото: Крымский ветер

Вибухи в Криму

Останнім часом дедалі частіше надходять повідомлення про вибухи в окупованому Криму. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших ЗСУ по накопиченню живої сили, техніці та складах противника.

30 серпня представник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в районі Севастопольської бухти нібито відбувається відбиття атаки безпілотників із моря. У Нахімовському районі Севастополя було чути звуки вибухів і стрілянини. За даними місцевих пабліків, до БПЛА приєдналися морські дрони.

Що ще сталося в Криму

Також відомо, що Крим залишився без джерел прісної води. Після підриву Каховської ГЕС, півострів опинився за пів кроку від гуманітарної катастрофи. У Криму в деяких районах Євпаторії відключать воду. Окупаційна влада закликала зробити запаси води.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що керівництво Чорноморського флоту РФ затопило кілька суден біля Кримського мосту, щоб захиститися від атак морських безпілотників.

Крім цього, на думку начальника ГУР Кирила Буданова, затоплення кораблів не допоможе зупинити удари по Кримському мосту.