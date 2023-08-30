"ЗСУ 9 років обстрілювали Донбас": у Києві судитимуть ексвикладачку КПІ

У столичній прокуратурі розповіли, що колишня доцентка заперечувала окупацію Донецької області та вважала Володимира Зеленського винним у нападі ЗС РФ. За даними ЗМІ, жінка працювала у технічному університеті КПІ.

У Києві постане перед судом колишня викладачка, яка виправдовувала збройну агресію Росії та заперечувала захоплення українських територій. Про це йдеться у публікації пресслужби Київської міської прокуратури від 30 серпня.

За версією слідства, 62-річна доцентка кафедри висловила власне бачення під час дистанційних занять у березні. Уродженка Білорусі звинувачувала президента Володимира Зеленського у тому, що він не підписав Мінські угоди. На її думку, це стало причиною повномасштабної війни в Україні.

Більш того, викладачка переконана, що повномасштабний напад ЗС РФ був "ударом для випередження". Тимчасову окупацію Донецької області вона заперечувала, звинувачуючи Україну в "обстрілах Донбасу" протягом 9 років.

"У ході слідства свою вину обвинувачена визнала повністю", — підкреслили у прокуратурі.

Обвинувальний акт направили у Солом’янський районний суд Києва, а прихильницю країни-агресорки звільнили з роботи.

Неназване джерело видання "Українська правда" з правоохоронних органів розповіло, що йдеться про експрацівницю Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ).

Нагадаємо, поліція Полтавської області порушила справу проти блогера, який ображав військового. Чоловік знімав, як принижував українських бійців та навіть наважився плюнути в одного з них.

29 серпня у СБУ розповіли, що київський підприємець продовжував підтримувати діяльність своїх компаній у Москві та сплачувати податки РФ після повномасштабного вторгнення. Тепер йому загрожує ув’язнення на 12 років.