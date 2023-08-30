Чому українських льотчиків F-16 навчатимуть нацгвардійці в Арізоні, – Forbes

162-е повітряне крило Нацгвардії має великий досвід у навчанні іноземних льотчиків. Зокрема там проходили навчання нідерландські офіцери на F-16, однак ще у 1980-х роках.

Сполучені Штати оголосили, що українських льотчиків будуть навчати опановувати винищувачі F-16 на авіабазі 162-го крила Національної гвардії в штаті Аризона. Інструктори є одними з найдосвідченіших у навчанні колег на західних літаках. Про це повідомляє Forbes.

За даними західних журналістів, на навчання у США візьмуть кілька льотчиків та десятки людей технічного обслуговування. Для цього знадобиться 6-8 місяців. Терміни залежать від того, чи є досвід у льотчиків.

162-е повітряне крило Національної гвардії розташовано поряд з міжнародним аеропортом Тусона. На базі розташовується близько 70-80 винищувачів F-16 й інструктори мають великий досвід у навчанні покупців літаків з інших країн. Саме це крило в 1980-х роках навчало нідерландських льотчиків опановувати F-16. З 1980-х років нагцвардійці навчили екіпажі з 25 країн світу азійського та європейського континентів.

Окрім навчання в США інструктори зі 162-го повітряного крила можуть навчати й закордоном. Наприклад, вони навчали польських льотчиків у Польщі. Також Румунія долучиться до навчання українських військовослужбовців. Їхня база Михайла Коґальнічану обладнана всім необхідним, щоб туди могли вирушити американські нацгвардійці. Але це у випадку, якщо США вирішать, що навчати будуть не у себе в країні.

Нагадаємо, 29 серпня CNN писав, що Україна стикається з багатьма проблемами під час введення F-16 у дію.

28 серпня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що F-16 будуть використовуватись вже навесні 2024 року.