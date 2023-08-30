"Десятки автобусів агітаторів": Федоров розповів про організацію "виборів" окупантами

За словами мера Мелітополя, Росія намагається створити красиву картинку для своєї пропаганди. Місцеве населення здебільшого не братиме участі в "голосуванні", тому довелося звозити людей зі своєї країни.

Із Російської Федерації в Запорізьку область десятками автобусів завозять організаторів "виборів" на тимчасово окупованих територіях. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу Freedom 30 серпня.

За його словами, у противника в планах провести так звані вибори на територіях України, які тимчасово перебувають під його контролем. Для цього вони почали готуватися заздалегідь.

"Підготовка дійсно триває. Підготовка на сьогоднішній день досягла, напевно, своєї завершальної стадії. Привезені десятки автобусів агітаторів, контролерів із Росії, але насправді привезені десятки автобусів тих людей, які будуть організовувати цей проєкт під назвою "вибори", — заявив Іван Федоров.

Окремо він зазначив, що за допомогою таких заходів Росія хоче показати, нібито місцеве населення налаштоване позитивно щодо окупантів і підтримує війну. У реальності це далеко не так і думку громадян ніхто питати не буде.

РФ створить "красиву картинку" для того, щоб підтримати наративи своєї пропаганди.

"Також варто наголосити на тому, що на сьогоднішній день, якщо ми подивимося списки тих, хто балотується в збори депутатів, то я — людина, яка прожила в Мелітополі все своє життя, не можу знайти понад 5% знайомих мені прізвищ. Тобто балотуються здебільшого не місцеві люди, яких також завезли. Тобто зрадникам місцевим ніхто не довіряє", — продовжив Федоров.

Ці "вибори" варто сприймати як фейк, який нічого не змінює і його результати не матимуть нічого спільного з дійсністю.

Нагадаємо, 26 серпня повідомлялося, що російські окупанти готуються до імітації "виборів". Вони розуміють, що багато людей не прийде на "голосування", тому намагатимуться це замаскувати. За даними ЦНС, організатори змушені розтягувати фіктивні "вибори" на три дні.