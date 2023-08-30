Іспанські морпіхи отримають нові високоточні гвинтівки AXMC: особливості зброї (фото)

Гвинтівка призначена для стрільби патронами .338 калібру і має прицільну дальність у 1500 метрів. Імовірно, нові гвинтівки отримають спеціальні підрозділи морських сил.

Іспанська морська піхота завершила операцію із закупівлі 25 високоточних гвинтівок AXMC. Ці гвинтівки, що випускаються британською компанією Accuracy International, мають калібр .338 (8,6×70 мм) і дальність стрільби понад 1500 м. Про особливості нових гвинтівок розповіли 30 серпня в Army Recognition.

Повідомляється, що хоча конкретні підрозділи, які отримають ці гвинтівки, не розголошуються, є підстави вважати, що вони будуть розгорнуті у складі сил охорони і спеціальних морських сил.

Конструкція гвинтівки

Основу гвинтівки AXMC становить сталева ствольна коробка, скріплена болтами з алюмінієвим шасі. Це надійна конструкція, яка доповнена системою швидкознімних стволів Quickloc. Вона дає змогу швидко змінювати ствол і адаптувати гвинтівку під різні калібри та завдання.

Ствол і цівка відповідають стандарту 30 MOA STANAG 4694/Mil Std 1913, забезпечуючи надійну основу для встановлення оптики та інших аксесуарів.

Що стосується затвора, то в AXMC застосована конструкція з 6-ма бойовими упорами під кутом 60 градусів і екстрактором з пластинчастою пружиною. Це забезпечує не тільки плавний хід затвора, але і його високу надійність у будь-яких умовах.

Розробники зброї приділили не останню увагу і безпеці — AXMC має трипозиційний запобіжний механізм, що забезпечує максимальну гнучкість і безпеку. Для зручності виймання магазину в конструкції передбачено виріз для магазину з лівого боку.

Повна довжина гвинтівки становить 1250 мм, а при складеному прикладі вона зменшується до 1040 мм. Її маса становить 6,8 кг. Регульований приклад складається над затвором із правого боку, що робить гвинтівку компактнішою під час транспортування.

Базові характеристики

Загальна довжина — 1250 мм;

Довжина ствола — 685 мм / 610 мм;

Трипозиційний запобіжник;

Вага — 6256 гр / 5896 гр;

Прицільна дальність стрільби — від 800 до 1500 м;

Ємність магазину — 5/10 патронів.

У комплект поставки AXMC входить знімний дворядний магазин ємністю 10 патронів, який також можна дозарядити через викидний отвір гвинтівки. На гвинтівку можна встановити різні сошки і комплекти для переробки калібру, включно з варіантами для .338 Lapua Magnum, .300 Winchester Magnum і .308 Winchester.

Також передбачено встановлення різного обважування від тактичних двокамерних дульних компенсаторів до напрямних для аксесуарів STANAG 4694/Mil Std 1913.

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