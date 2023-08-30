Польща локалізувала виробництво найсучаснішої версії F-16: що виробляють поляки

На підприємстві PZL Mielec виробили першу задню частину фюзеляжу для F-16 Block 70/72. З Польщі деталь відправиться у Південну Кароліну.

Польська компанія PZL Mielec, яка належить концерну Lockheed Martin, почне виробляти деякі конструкції для вироблення винищувачів F-16. Про це повідомляє пресслужба виробника.

29 серпня PZL Mielec завершив виготовлення першої конструкції задньої частини фюзеляжу для найновішої модернізації F-16 Block 70/72. Виробництво відбувається на потужностях оновленої виробничої лінії, де понад 20 років тому виготовляли навчально-бойові літаки. Далі виготовлений фюзеляж піде на лінію остаточного складання Lockheed Martin у Південній Кароліні. Нині літаки виготовляються на замовлення країнам Європи та Близького Сходу.

PZL Mielec завершив виготовлення першої конструкції задньої частини фюзеляжу для найновішої модернізації F-16 Block 70/72

"Я радий, що компанія Lockheed Martin оцінила компетентність наших співробітників і потенціал цього місця і вирішила розмістити тут виробництво конструкцій F-16. Це також є доказом прихильності Lockheed Martin до розвитку PZL Mielec та промислового потенціалу нашої країни", — заявив президент і гендиректор PZL Mielec Януш Закреткі.

Для того, щоб у Польщі розгорнути виробництво 50 спеціалістів заводу протягом 6 місяців проходили навчання у Південній Кароліні. У Lockeed Martin заявили, що завершення першої конструкції для F-16 є кульмінацією робіт, які почалися у Польщі ще у 2011 році. Завдяки цьому польське підприємство знову виробляє авіаційні деталі.

Нагадаємо, 30 серпня ЗМІ писали, чому українських льотчиків навчатимуть на F-16 нацгвардійці в Аризоні.

29 серпня CNN писав, що Україна стикається з багатьма проблемами під час введення F-16 у дію.