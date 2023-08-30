"Люди такого не роблять": ЗМІ показали наслідки атак дронів у Київській області (фото)

За словами жителів Тарасівки Київської області, вибухів було кілька. У будинках вибиті вікна та двері.

Жителі населеного пункту Тарасівка Київської області розбирали наслідки ракетно-дронової атаки, яка сталася вночі 30 серпня. За офіційною інформацією, уламки ракет упали на житлові будинки, парк і школу. Кадри руйнувань опублікувало британське видання Sky News.

За цими знімками стає зрозумілим масштаб руйнувань. 57-річна викладачка Людмила Савчук розповіла, що вибухова хвиля вибила всі вікна в будинку і вхідні двері.

Наслідки обстрілу України 30 серпня Наслідки обстрілу України 30 серпня Фото: Sky News Наслідки обстрілу України 30 серпня

"Через кілька секунд, 20-30 секунд, був ще один вибух. Зараз ми все прибираємо", — пояснила вона.

"Люди не роблять таких речей. Тут немає військових об'єктів ніяких — тільки житловий квартал... Ракети впали в парку", — сказав 76-річний Роман Фещенко, житель північно-східної частини регіону.

Фото опубліковано Sky News. Вибух над Києвом

За словами Сергія Попка, голови КМВА, Київ не зазнавав подібних атак із весни. Після вибухів уламки збитих мішеней ППО впали на територію міста в Дарницькому та Шевченківському районах.

Наслідки обстрілу України 30 серпня Наслідки обстрілу України 30 серпня

За ніч сили ППО збили понад 20 ракет і дронів у районі Києва. Загинули двоє людей, пошкоджено будинки.

Нагадаємо, що українські експерти оцінили збитки від ударів по аеродрому під Псковом. За словами оглядачів, у ВКС РФ загалом є 110 літаків Іл-76, а одна атака БПЛА 30 серпня вивела з ладу 5,5% літаків згаданого типу.