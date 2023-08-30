Переселенців штрафують на 3,5 тисячі: кого це стосується та як себе убезпечити

Українці пропускають один обов’язковий крок в оформленні статусу ВПО, за що можуть бути покарані. Порушення викривають представники ТЦК, які зупиняють чоловіків на вулиці для видачі повістки.

Чоловіків-переселенців можуть штрафувати. Які для цього є підстави та як можна уникнути проблем, у коментарі "РБК-Україна" розповіла адвокатеса компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

Українці через війну змушені змінювати фактичне місце проживання. Проте у період мобілізації військовозобов’язані мають повідомляти про переїзд у Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (ТЦК). Лише після цього переселенці можуть звертатись до центрів соціального захисту, щоб оформити довідку про статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

"Загалом можна звернутись спершу й за довідкою ВПО, але якщо вас зупинять на вулиці для вручення повістки, то виникне питання, чому ви не повідомили військкомат про нове місце проживання", — пояснила юристка.

За те, що військовозобов’язаний не повідомив у військкомат своє фактичне місце проживання, його можуть оштрафувати на суму від 1600 до 3500 гривень. Розмір штрафу в таких випадках встановлюють ТЦК, і норму вони можуть трактувати на власний розсуд.

Однак це не означає, що військкомати мають доступ до реєстрів ВПО та актів цивільного стану. Зі слів адвокатеси, зазвичай представники ТЦК отримують необхідні дані, роблячи запити до відповідних структур. Нині обговорюється розширення повноважень центрів комплектування, але поки що вони змушені звертатися щодо кожної конкретної особи окремо.

"Але говорити про те, що це роблять стабільно раз в тиждень, спеціально для того, щоб поставити на облік нових людей — однозначно ні, такого немає", — підкреслила Аніщенко.

Адвокатеса розповіла, що були випадки, коли про переїзд переселенців у військкомат повідомляли їхні сусіди чи знайомі. Водночас правозахисниця пояснила, що навіть у разі неявки в ТЦК в оформленні статусу ВПО чоловікам не відмовляють.

"Якщо чоловік призовного віку не піде відразу у військкомат, а звернеться тільки в ЦНАП за довідкою ВПО, йому не відмовлять, все оформлять. Але якщо він проживає в іншій місцевості й отримав повістку, то в першу чергу у військкоматі він отримає штраф", — додала Аніщенко.

Нагадаємо, член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський запропонував скасувати право на відстрочку студентам, які здобувають другу вищу освіту. Він зазначив, що після повномасштабного вторгнення РФ та оголошення загальної мобілізації в Україні значно побільшало студентів-чоловіків віком 30-35 років.

Тим часом у ТЦК пояснили, за якої умови військовозобов’язаних, резервістів та призовників можуть приймати на роботу. За порушення передбачена відповідальність згідно з законом про мобілізацію.