"Повільні темпи": Естонія закликала ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України

На думку міністра оборони Ханно Певкура, у країн Європейського Союзу є потенціал, щоб продовжувати підтримувати Київ до переможного кінця і забезпечувати безпеку своїх громадян.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур на неформальній зустрічі міністрів оборони країн ЄС, що відбулася 29-30 серпня в іспанському Толедо, заявив про необхідність збільшити видатки на оборону і підтримку України, повідомляє ERR.

"Повільні темпи (зростання — ред.) європейських оборонних витрат та інвестицій перешкоджають як підтримці України, так і розвитку оборонного потенціалу держав. На карту поставлено насамперед життя українців, але також і обороноздатність самої Європи", — заявив Певкур.

За його підрахунками, ВВП країн ЄС становить близько 16 трлн євро на рік. З Європейського фонду миру на підтримку України було виділено всього 4,6 млрд євро, що становить лише 0,03% від ВВП Європи.

"Це доводить, що у нас є колективний потенціал, щоб продовжувати підтримувати Україну до переможного кінця і забезпечувати безпеку наших громадян", — підкреслив Певкур.

Також він зазначив, що домовленість країн-членів Європейського Союзу щодо надання Україні мільйона артилерійських снарядів до березня 2024 року реалізується дуже повільно.

"Залишилося півроку, але вже ясно, що всім державам-членам ЄС необхідно зробити більше, щоб досягти поставленої мети", — заявив міністр. Він вважає за необхідне терміново розглянути альтернативні варіанти постачання снарядів Україні, включно із закупівлями в третіх країнах.

Нагадаємо, 24 серпня Фокус писав про те, що ЗСУ отримають поліпшені дрони EOS C з Естонії і як вони допоможуть змінити хід війни.

Так само Естонія придумала, як витратити заморожені активи РФ. Уряд Естонії ухвалив рішення про використання активів Російської Федерації для підтримки України. Естонія стала першою європейською країною, яка розробила такий правовий план.