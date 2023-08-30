Можливий злий умисел: у центрі підтримки України в Польщі 16 осіб померли від хвороби легіонерів

За даними журналістів, лабораторні дослідження засвідчили присутність інфекції в міському водопроводі. Спалах захворювання називають безпрецедентним: заразилися 150 осіб. Правоохоронці шукають ознаки будь-яких зловмисних дій.

16 осіб стали жертвами хвороби легіонерів у польському центрі міжнародної військової підтримки України в південній частині регіону Жешува, розташованого за 80 км від українського кордону, якому відводиться ключова роль у транзиті західних озброєнь та іншого в Україну. Про це повідомляє Sky News.

Загалом 150 осіб були інфіковані. У цьому районі також дислокований 10-тисячний американський контингент.

Було проведено лабораторні аналізи, які засвідчили присутність інфекції в міській системі водопроводу.

Влада все ще намагається знайти джерело поширення інфекції, а спалах захворювання називають безпрецедентним для прикордонного регіону.

Водночас агентство внутрішньої безпеки Польщі шукає ознаки будь-яких зловмисних дій.

Повідомляється, що спалах захворювання в Польщі продовжує поширюватися. Усім підрозділам епідемічного контролю Польщі доручили посилити нагляд за дотриманням правил санітарної безпеки систем водопостачання, зокрема в лікарнях і будинках для літніх людей.

Інфіковані — здебільшого жителі регіону Підкарпаття, є й люди з Любліна та Малопольського воєводства. Загиблі — літні громадяни з ослабленим імунітетом і обтяжені іншими захворюваннями, зокрема онкологією, ідеться в публікації

Хвороба легіонерів

Хвороба легіонерів або легіонельоз — легенева інфекція, що передається повітряно-крапельним шляхом під час вдихання бризок зараженої води. Запалення легенів, яке спричиняє інфекція, може призвести до тяжкої форми. Інкубаційний період — 2-10 днів.

Бактерії Легіонелли не передаються через харчові продукти, тобто не є небезпечною під час потрапляння в травну систему з питною водою, зазначили представники системи епідемічного контролю Польщі.

Нагадаємо, що на початку серпня жителі Каліфорнії масово заражалися хворобою легіонерів після джакузі в спа-салоні. Більшість тих, хто контактує з бактерією Legionella, не хворіють, хоча в деяких контактерів може розвиватися легка форма захворювання — Понтіакська лихоманка.

Також повідомлялося, що в Польщі продовжують стежити за важливими об'єктами, а Москва знову вербує розвідників для роботи проти Варшави.