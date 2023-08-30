В Україні проведуть комплексну перевірку ВВК: Зеленський озвучив деталі

За словами президента, шукатимуть довідки, отримані незаконним шляхом. Громадянами, які на основі сфальсифікованих рішень ВЛК виїхали за кордон, займуться правоохоронці.

30 серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО, яке було присвячене військово-лікарським комісіям. Підбивали підсумки перевірки системи ВЛК по країні, представники МВС, СБУ та ДБР рапортували про порушення. Про це йдеться в Telegram-каналі президента.

Зеленський розпорядився провести комплексну перевірку обґрунтованості рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до служби, які ухвалювалися з 24 лютого 2022 року.

Про громадян, які на основі сфальсифікованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час повномасштабної війни, зроблять висновки.

ВЛК повністю переведуть на цифрові рейки

За його словами, можуть мати місце корупційні порушення; у майбутньому проходити ВЛК можна буде і в цивільних медустановах, деякі області демонструють 100-відсоткові показники в цьому переході.

Планується також завершити процес цифровізації роботи ВЛК, щоб уникнути черг.

Систему визначення придатності до військової служби переглянуть

На довершення всього, систему визначення придатності до військової служби повністю переглянуть, а у відрядження буде більше можливостей щодо залучення військовослужбовців до завдань. Маніпуляції з обмеженою придатністю, за словами президента, потрібно унеможливити.

Нагадаємо, що адвокат пояснив, що означає термін "повна мобілізація". За словами Ростислава Кравця, реєстр військовозобов'язаних сформований не повністю, не продуманий порядок перетину кордону.

Також повідомлялося про те, кого можуть мобілізувати вже у вересні. Воєнний стан продовжено до 15 листопада 2023 року.