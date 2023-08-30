Частина пілотів ЗСУ в Данії вже готова розпочати льотну підготовку на F-16, — Залужний

За словами головнокомандувача ЗСУ, вже також є домовленості з данською стороною з питань логістики, обслуговування та ремонту винищувачів F-16 на території України.

У середу, 30 серпня, головнокомандувач Сил оборони Валерій Залужний розповів про те, що частина українських пілотів у Данії вже готова розпочинати льотну підготовку. Про це повідомляється у Telegram-каналі головнокомандувача.

Залужний зазначив, що під час телефонної розмови з начальником штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером обговорював тривале навчання українських пілотів та інженерів на винищувачах F-16.

"Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи та може розпочинати льотну підготовку", — ідеться в публікації.

Підготовка пілотів у Данії

Ба більше, вже є домовленості, що передбачають питання логістики, обслуговування та ремонту F-16 на території України.

Залужний подякував усім громадянам і керівництву Данії за рішення передати Україні 19 винищувачів F-16 і підтримку в протистоянні російському агресору.

Нагадаємо, що на бойовому завданні під Бахмутом загинули шість офіцерів ВПС із полтавської бригади.

Також повідомлялося, що українські дрони знищили або пошкодили 24 російські літаки на території РФ, Криму та Білорусі. За підрахунками журналістів, які використовували відкриті дані, з початку масштабного вторгнення російських військ ЗСУ спільно зі спецслужбами провели дев'ять успішних вилазок у тил ворога. Знищували бомбардувальники, винищувачі, транспортники та іншу авіацію.