Удар БПЛА по аеродрому в Пскові: з'явилися перші супутникові знімки (фото)

На оприлюднених кадрах можна побачити два пошкоджені літаки, а також два червоні автомобілі, схожі на пожежні.

У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому в місті Псков, який зазнав атаки безпілотних літальних апаратів у ніч на 30 серпня. Відповідні кадри, зроблені компанією Planet Labs, опублікував проєкт "Схеми".

На згаданих фото можна помітити щонайменше два пошкоджені літаки типу Іл-76. Крім того, на одному з кадрів зображено два червоні автомобілі, схожі на пожежні, які розташувалися біля повітряного судна.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський у коментарі виданню зазначив, що пошкодження торкнулися поверхні біля крил. За його словами, це може свідчити про те, що дрони цілилися в паливні баки, які розташовані в тій частині літака.

"Але і це все одно виведення літака на капітальний ремонт, який займе мінімум 2-3 місяці", — сказав експерт.

Атака на аеродром у Пскові: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня на території Російської Федерації, у місті Псков, пролунали вибухи в районі місцевого аеропорту. За даними російських ЗМІ, в атаці було залучено понад 10 безпілотників.

Російське видання ТАСС із посиланням на екстрені служби повідомило, що внаслідок атаки БПЛА по аеропорту було пошкоджено чотири літаки Іл-76.

Пізніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив, що чотири військово-транспортні літаки Іл-76 було знищено на аеродромі в російському Пскові.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін поінформований про інцидент у Пскові. За словами спікера Кремля, експерти з'ясовують, як саме безпілотники дісталися аеропорту.