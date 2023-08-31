Атака дронів на Псков: в ISW пояснили, чому в Росії не спрацювала ППО

На думку американських аналітиків, системи ППО зараз переважно захищають столичний регіон РФ, тому росіяни не були готові до удару безпілотників по Псковській області.

У Російській Федерації, ймовірно, зосередили протиповітряну оборону в Московській області, через що велика кількість дронів змогли безперешкодно атакувати аеродром у Пскові. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 30 серпня.

Як зазначають аналітики, Псков зазнав атаки великої кількості безпілотників. При цьому в місті не спрацювала система ППО, внаслідок чого російським літакам було завдано шкоди. За даними російських блогерів, в атаці було задіяно понад 20 БПЛА.

Автори звіту вказали на те, що того самого дня мер Москви Сергій Собянін повідомив про відбиття атаки безпілотників у Центральному федеральному окрузі, до якого не входить Псковська область. За його словами, щонайменше один дрон рухався в бік столиці РФ.

Американські аналітики припустили, що росіяни готувалися до атаки на Москву або Московську область, тому цей регіон був краще захищений.

"Російські сили, можливо, зосередили свою ППО на прикритті Москви і якимось чином не помітили незвично велику кількість українських дронів", — підсумували в ISW.

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня на території Російської Федерації, у місті Псков, пролунали вибухи в районі місцевого аеропорту.

Вибухи також пролунали в Московській, Рязанській, Калузькій, Орловській, Брянській і Псковській областях Росії. Водночас окупанти заявили про атаку дронів по Севастопольській бухті.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на аеродромі в російському Пскові було знищено чотири військово-транспортні літаки Іл-76.