В Криму пролунали вибухи: на аеродромі в Кіровському чутно стрілянину, — соцмережі

Полігон, поблизу якого місцеві мешканці чули вибухи, використовується для підготовки 56-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ. Цей підрозділ дислокується в окупованій Феодосії.

В окупованому Криму в районі Старокримського полігону та аеродрому у Кіровському було чути вибухи. Про це повідомляють в телеграм-каналі "Кримський вітер".

"Про навчання "росвлада" не попереджала, для утилізації зарано", — йдеться в повідомленні.

Також пишуть, що в цьому районі було чути стрілянину.

Аеродром в Кіровському раніше використовувався для льотних випробувань авіаційних комплексів протичовнової оборони. Після розпаду СРСР на базі Центру був сформований 168-й льотно-випробувальний комплекс повітряних сил України, там же базувалася пілотна група "Українські Соколи". 1 березня 2014 летовище було захоплене силами Чорноморського флоту РФ. Вони розтрощили там все обладнання, щоб там не могли сісти літаки ЗСУ.

Полігон ЗС РФ "Старокримський" розташований поблизу села Кринички (Кіровський район АР Крим). За даними Центру журналістських розслідувань, він використовується для підготовки 56-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ, що дислокується в окупованій Феодосії з 1 грудня 2021 року.

Нагадаємо, що 30 серпня, в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі міста Феодосія та селища Приморський. Окупаційний глава Криму Аксьонов заявив, що нібито "ППО збила крилату ракету".

Раніше повідомлялося, що 30 серпня представник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в районі Севастопольської бухти нібито відбувається відбиття атаки безпілотників із моря.