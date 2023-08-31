"Ми попереджали": в ЗСУ прокоментували ракетні удари по Криму

У командуванні зазначили, що стратегія захисту окупантами Керченського мосту за допомогою затоплених барж є заспокійливою лише для ворога.

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що в тимчасово окупованому Криму "триває сезон бавовни". Про це вона повідомила під час телемарафону.

"Сезон бавовни триває. І ми попереджали", — сказала Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що законними для ураження є всі цілі, які є на півострові та які здатні підтримувати функціонування Чорноморського флоту РФ. Результати роботи Збройних сил України по Кримському півострові будуть відомі пізніше. Нині ж потрібно спостерігати, а десь навіть приховано радіти, уточнила Гуменюк.

В Оперативному командуванні розповіли, що стратегія захисту окупантами Керченського мосту за допомогою затоплених барж є заспокійливою лише для ворога, тому що потрібно захищатися не лише з моря, але й із повітря. Вона наголосила, що в росіян щодо мосту зараз такий стан, коли нервуєшся, а руки повинні бути чимось зайняті. Проте військово-політичне керівництво України визначило долю Кримського мосту, тому атаки продовжаться.

Нагадаємо, 30 серпня в районі Феодосії та селища Приморський у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, після яких спалахнула пожежа. У місцевому Telegram-каналі повідомили, що відбулися три пуски ракет, одним із яких, імовірно, збили безпілотник. Звуки вибухів було чутно навіть у Старому Криму. Також відбулося влучання у будинок поблизу Керченського шосе у Феодосії. Окупаційна влада стверджувала, що ЗСУ завдали удару по Криму крилатою ракетою.

31 серпня повідомляли, що у Криму в районі Старокримського полігону й аеродрому в Кіровському було чути вибухи та стрілянину.