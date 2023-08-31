Труднощі з ППО: як РФ може захистити свою авіацію після атак БПЛА на авіабази, — розвідка

У британському Міноборони зазначили, що раніше Росія розосереджувала літаки по авіабазах, щоб уберегти їх від атак БПЛА. Однак останні удари показали, що безпілотники мають значний радіус дії і можуть дістати до віддалених об'єктів.

У світлі масованої атаки дронів-камікадзе по аеродромах РФ 30 серпня російська ППО стикається з труднощами під час їх виявлення та знищення. І якщо раніше військове командування в подібних ситуаціях вирішувало проблему шляхом розосередження літаків територією РФ, то тепер це буде зробити проблематично через великий радіус дії БПЛА. Про це 31 серпня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначає, що вибухи були зафіксовані в Москві, Брянську, Рязані, а також на Псковській авіабазі поблизу кордону з Естонією. Унаслідок атаки на аеродром під Псковом, імовірно, було пошкоджено кілька російських військово-транспортних літаків.

"Протягом серпня 2023 року Росія пережила 25 окремих атак, які майже напевно були здійснені дронамі-камікадзе", — ідеться в повідомленні.

У Міноборони припустили, що багато безпілотників досягли своїх цілей — це означає, що російська ППО стикається з труднощами при їхньому виявленні та знищенні. Через це російські військові, ймовірно, переглядають свою систему ППО в районі між Україною і Москвою, щоб краще протидіяти цим атакам.

"Цілком імовірно, що Росії доведеться розглянути питання про додаткове оснащення системами ППО аеродромів, які, на її думку, схильні до ризику атак БПЛА", — підсумували британці.

Нагадаємо, колишній керівник фінської розвідки Пекка Товері заявив, що напад безпілотників на аеродром в Пскові був найбільш успішною операцією за весь період російсько-українського конфлікту. За його словами, Росія буде змушена інвестувати значні кошти в захист аеродромів.