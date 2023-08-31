Авіакатастрофа гелікоптерів Мі-8 на Донбасі: у ЗСУ розповіли деталі трагедії

Дані щодо кількості жертв внаслідок авіакатастрофи потребують уточнення. За інформацією командування, попередньо відомо про шістьох загиблих пілотів 18-ї окремої бригади армійської авіації ім. Ігоря Сікорського.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш підтвердив, що два українські гелікоптери Мі-8 розбилися під час бойового завдання в Краматорському районі Донецької області. Про це він повідомив у коментарі "РБК-Україна".

"Дійсно, сталася авіакатастрофа за участі двох гелікоптерів Мі-8. Вони перебували на бойовому завданні", — сказав Ілля Євлаш.

Він зазначив, що невідомо внаслідок чого сталася авіакатастрофа. Проте під час їхнього виконання бойового завдання у повітрі перебував російський винищувач Су-35. Зі слів Євлаша, українські гелікоптери пішли на посадку, коли злетів ворожий винищувач.

Попередньо відомо, що внаслідок трагедії загинуло шестеро пілотів 18-ї окремої бригади армійської авіації ім. Ігоря Сікорського. Проте в Східному угрупуванні наголосили, що дані щодо кількості загиблих ще потребують уточнення.

Наразі працює комісія, яка встановлюють деталі та обставини авіакатастрофи, про її причини повідомлять згодом, додав Ілля Євлаш.

Нагадаємо, спікер 18-ї окремої бригади армійської авіації ім. Ігоря Сікорського Євген Ракіта повідомив, що 29 серпня під час виконання бойового завдання загинуло шестеро пілотів. Він зазначив, що в усіх загиблих були офіцерські звання. Прощання із загиблими пілотами відбудеться у Полтаві 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору.

25 серпня в Житомирській області зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. У результаті чого загинув льотчик Андрій "Джус" Пільщиков та двоє інших пілотів — В'ячеслав Мінка, Сергій Проказін. Через трагедію ДБР відкрило кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за статтею 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або підготовки до них.