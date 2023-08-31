"Важко знайти": ЗС РФ під Бахмутом через поразки перейшли до нестандартного мінування (відео)

За словами пресофіцера 3 ОШБр Олександра Бородіна, українські військові продовжують рух уперед, але іноді доводиться робити великі паузи. Пов'язано це з діями противника.

Російські окупанти почали застосовувати нову тактику мінування на Бахмутському напрямку. Бійці Збройних сил України вже зіткнулися з цією проблемою. Про це розповів пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телеканалу "Еспресо" 31 серпня.

За його словами, тактика ЗС РФ є не зовсім стандартною і пов'язано це може бути з успіхами української сторони на цьому напрямку.

"На південному фланзі Бахмута просування рухається, ініціатива перебуває на нашому боці. Але це не швидке просування. Ми зараз боремося з мінуванням, з новою тактикою росіян. Перед кожним штурмом треба брати перерву. Ворог зробив ставку на нестандартне мінування", — повідомляє Олександр Бородін.

Окремо було зазначено, що для цього процесу під Бахмут також прибули професійні сапери з Російської Федерації. Українські сапери практично одразу зрозуміли, що противник намагається заплутати, адже ЗС РФ заклали міни не за статутом.

"Відчувається, що на Бахмутський напрямок пригнали професійних саперів. Вони закладають міни так, щоб їх було важко знайти. На таке розмінування йде набагато більше часу. Тому що просту міну можна закласти як класичним методом, так і нестандартним", — додав Олександр Бородін.

Нагадаємо, 31 серпня зазначалося, що ССО під Бахмутом знищили спостережний пункт російських окупантів. Розвідка оперативно доповіла операторам Сил спецоперації про місцерозташування позицій ЗС РФ, після чого було ухвалено рішення про проведення операції із задіянням БПЛА.