"Не лізь сюди": продавчиня з Дніпра заявила, що її магазин тільки для російськомовних (відео)

Жінка наголосила, що Харків, Дніпро і Одеса — "російські міста", а клієнтам із західної України, які говорять українською, в її магазині не місце.

Продавчиня Ірина з Дніпра, яка торгує парфюмами через інтернет, потрапила у скандал через свої висловлювання про Україну. Відео оприлюднила в мережі одна із клієнток.

Так, дівчина побачивши рекламу про продаж парфюмів, запитала в приватних повідомленнях жінку, яка говорила в рекламі російською, "Ви з України?". На що отримала відповідь: "Да из русского города Днепропетровска. А ты чьих будеш?".

Після такої відповіді продавчині дівчина нічого не відповіла, тож жінка вирішила атакувати: "Девочка, моя. Ты там из Луцка, Волынской области… Это — западная Украина и к Днепропетровску, и к русскому языку она вообще не имеет никакого отношения. У нас свое государство. Живи там, балакай на мове. Не лезь сюда в Днепропетровск, и вообще. Вышла отсюда из моего шикарного, роскошного магазина. Это для русскоговорящих людей. Не для таких, как ты", — записала повідомлення клієнтці продавчиня.

Прослухавши його, жителька Луцька відповіла коротке "лікуйтеся", на що отримала ще три роздратованих повідомлення.

Жінка заявила, що Харків, Дніпро, Одеса — російські міста: "отойди от русских городов, изыди, мы — русские — Харьков, Днепропетровск, Одесса, ушла отошла", — наговорила жінка.

Нагадаємо, що експарламентар від "Свободи" Павло Кириленко потрапив у скандал через висловлювання. Він заявив, що поліцейський в Дніпрі відкрив вогонь на ураження тільки тому, що "не хотів зганьбитися в очах своєї емансипованої напарниці".

Посадовець Міносвіти оскандалився через пост в ФБ. Державний експерт Міністерства освіти та науки України Андрій Василенко на своїй сторінці в фейсбук поширив наративи російської пропаганди, поставивши під сумнів доцільність проголошення Незалежності України.