Південна Корея провела ядерний удар "випаленої землі" по "південних гангстерах", — ЗМІ

Керівництво КНДР заявляє, що випробування були відповіддю на проліт американських бомбардувальників дальньої дії B-1B під час спільних повітряних навчань із Південною Кореєю.

У Пхеньяні визнали, що запустили дві балістичні ракети по "південних гангстерах", тобто Південній Кореї, в рамках імітації ядерного удару під час військових навчань. Про це повідомляє The Mirror.

Напруженість у регіоні зростає, а імітацію застосування ядерної зброї з використанням балістичних ракет назвали ударом "по випаленій землі".

За даними північнокорейських ЗМІ, інцидент стався напередодні близько опівночі за місцевим часом. Проводилося відпрацювання "ударів по випаленій землі" — по великих командних центрах і аеродромах Південної Кореї.

Керівництво країни заявляє, що випробування були відповіддю на проліт американських бомбардувальників дальньої дії B-1B під час спільних повітряних навчань із Південною Кореєю.

"У середу ввечері КНА провела навчання з тактичного ядерного удару, імітуючи удари по випаленній землі, по основних командних центрах і оперативних аеродромах військових гангстерів "ЮК", — йдеться в заяві Генштабу армії КНДР.

За оцінками Південної Кореї і Японії, дві ракети малої дальності подолали відстань у 360-400 кілометрів, після чого впали у водах між Корейським півостровом і Японією. У Південній Кореї оцінили подію як "серйозну провокацію", яка загрожує міжнародній безпеці і порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

У звіті Північної Кореї повідомляється, що у країни є оперативні плани щодо здійснення повномасштабних атак на своїх південних сусідів.

Міністерство об'єднання Південної Кореї заявило, що рішуче засуджує Пхеньян за відкриту заяву про намір атакувати. Пхеньян попередили про "приголомшливу відповідь" з боку Південної Кореї, США та Японії, якщо провокації та військові погрози продовжаться.

Нагадаємо, що в Південній Кореї розробили артилерійський боєприпас підвищеної дальності.

Також повідомлялося, що Сеул вперше замовив 150 танків K2 з власною системою активного захисту.