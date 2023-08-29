Південна Корея вперше замовила 150 танків K2 з власною системою активного захисту

Усього потреби Збройних сил Кореї оцінюються в 600 танків. З новою партією їхня кількість сягне 410 одиниць.

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Уряд Південної Кореї схвалив виробництво 150 танків K2 Black Panther для власних збройних сил. Про це повідомляє Younhap.

Танки виготовлятимуть для підвищення готовністі військових протистояти загрозам ворога. Вартість 150 K2 для бюджету складе 1,46 млрд доларів США. Машини виготовлятимуть протягом 5 років.

"Придбавши додаткові танки К2 у межах проєкту ми очікуємо, що вони зроблять значний внесок у підвищенні можливостей маневреного корпусу вести наступальну маневрову війну", — заявили в Агенції оборонних закупівель DAPA.

Наразі невідомо, скільки танків K2 матимуть комплекс активного захисту (КАЗ) вітчизняного виробництва, а також дистанційну станцію озброєння (RWS). Сам КАЗ створили ще декілька років тому, але не інтегрували у танки через високу вартість.

Комплекс активного захисту в танку K2

Для Південної Кореї це вже буде 4 етап масового виробництва. Перша партія склада 100 одиниць, друга — 106, а третя — 54. Загальна кількість Black Panther у війську сягне 410 одиниць. Усього потреби Збройних сил оцінюються у 600 танків.

На відміну від більшості західних танків K2 має автомат заряджання, а відтак кількість членів екіпажу складає 3 бійці. На танках по типу Leopard, Abrams, C1 Ariete екіпаж складається з 4 військових, бо потрібен окремий заряджальний.

Нагадаємо, 14 серпня Польща показала на параді 200 одиниць техніки, серед яких південнокорейські танки K2.

26 липня ЗМІ писали, що Південна Корея пропонує свої танки К2 для Румунії, що порушити монополію Abrams.