Атакували аеродром у Курську: з'явилися кадри тестування картонних дронів (відео)

За інформацією журналістів, картонні дрони непомітні для радарів противника. Вибух охоплює площу, достатню для пошкодження великого літака.

Опубліковано кадри тестування нових картонних дронів ЗСУ, які атакували аеродром у Курську. Такі дрони не потрапляють на ворожі радари. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

"Як продемонструвало випробування, після вибуху елементи, що уражають, накривають досить велику площу", — ідеться в публікації.

За словами журналістів, площа удару достатня, щоб завдати шкоди навіть великому літаку.

Повідомляється, що саме за допомогою таких картонних дронів співробітники СБУ вночі 27 серпня провели атаки на російський аеродром під Курськом.

У підсумку було пошкоджено чотири літаки СУ-30 і один МІГ-29. До того ж БПЛА уразили радари комплексу С-300 і два самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1".

Нагадаємо, що на озброєнні українських захисників з'явилися бельгійські БМП YPR-765 PRI. YRP-765 PRI — це нідерландська машина, розроблена на базі американського БТР M113. БМП комплектується гарматою калібру 25-мм.

Також повідомлялося, що, за оцінками аналітиків, через удари по російських військових об'єктах, зокрема під Псковом, а також на тлі контрнаступу ЗСУ, що триває, Кремль не знає, куди перекинути резерв.