ЗМІ розповіли, як Україна модифікувала ракети для руйнівного удару по Криму

За даними журналістів, українські ракети летять зі швидкістю понад 1000 км/год і дуже близько до поверхні води, що створює враження, ніби вони "ковзають".

Українська та закордонна преса рясніє публікаціями про те, що Україна адаптує всілякі боєприпаси під свої потреби. Українські ВПС переобладнали деякі з наявних ЗКР С-200 зразка 60-х років у засоби наземного бою. Про це пише Девід Акс у статті для Forbes.

На відео, опублікованому українською розвідкою, ракета, судячи з усього, знищила російську систему ППО С-400 у Криму.

Через кілька днів представники Києва заявили, що для завдання удару використовували ракети "Нептун".

Ці ракети летять зі швидкістю понад 1000 км/год і дуже близько до поверхні води, що створює враження, ніби вони "ковзають" по воді. Звідси вища ймовірність успішного удару.

За словами експерта зі зброї з Janes Information Services, українці розробили версію ракети для наземного бою і, судячи з усього, застосували її по цінній російській системі минулого тижня.

"Україна змінила траєкторію польоту порівняно з базовою конфігурацією (ковзання по морю)", — пояснив Рахул Удоші в інтерв'ю журналістам.

Повідомляється, що для цього змінили датчики місцевості, радіовисотомір і канал передачі даних.

"У варіанта ракети для наземної атаки збільшено дальність порівняно з протикорабельним варіантом", — додав він.

У результаті вийшла надзвичайно потужна і руйнівно точна ракета класу "земля-земля", "розроблена головним чином для ураження особливо важливих цілей, таких як об'єкти ППО".

Судячи з усього, саме це і сталося в Криму. Модифікована ракета "Нептун" уразила ціль із високою точністю.

Удоші прогнозує, що на цьому справа не зупиниться: у найближчому майбутньому очікуються подальші атаки з використанням адаптованих ракет "Нептун" по таких цілях.

Нагадаємо, що з'явилися нові супутникові знімки знищення ЗРК С-400 у Криму.

Також повідомлялося, що Сили оборони показали удар по складу БК і бронетехніці РФ під Олешками.