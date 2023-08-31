Безпілотники атакували регіони Росії понад 500 разів від початку вторгнення в Україну, — росЗМІ

За словами журналістів, у РФ 21 раз повідомляли про значні руйнування внаслідок атак дронів, а також 4 рази говорили про загиблих.

Починаючи з 24 лютого 2022 року влада регіонів Російської Федерації повідомляла про атаки або появу в небі безпілотників 511 разів. Про це повідомило російське видання "РБК".

За словами журналістів, уперше про атаку БПЛА повідомив 19 червня 2022 року губернатор Курської області Роман Старовойт. Потім влада різних областей повідомляла про БПЛА в небі над Росією щомісяця.

Повідомляється, що в період з 21 травня по 25 червня 2023 року про атаки дронів повідомляли щодня. Нова хвиля щоденних атак почалася 6 серпня і триває досі.

У матеріалі сказано, що про наявність руйнувань або постраждалих згадали в 110 заявах. Серед них:

82 рази повідомляли про несерйозні руйнування (пошкодження фасадів, покрівлі, автомобілів тощо);

21 раз повідомляли про значні руйнування (знищення будівель, пожежі на військових аеродромах);

16 разів повідомили про постраждалих;

4 рази повідомляли про загиблих.

Нагадаємо, що 31 серпня повідомлялося, що в РФ невідомі безпілотники дісталися Москви. Російське ППО ніяк не відреагувало на дрони, які вільно ширяли за 20 км від Кремля. Однак їх усе ж помітили — тимчасово закрили московські аеропорти.

Також ЗМІ повідомляли, що через удари по аеродрому під Псковом у Кремлі не знають, куди перекинути резерв. За словами військового аналітика Шона Белла, у районі Роботиного ЗСУ створили передумови для великого прориву, і РФ знадобиться спішно латати дірки в обороні. Але на тлі контрнаступу й атак дронів перед РФ дилема.