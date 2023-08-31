"Велика геополітична гра": до Білорусі доставили перші ядерні боєголовки, — Буданов

За словами керівника української розвідслужби, зброї масового знищення на території Білорусі відводять функцію ядерного стримування і засобу підвищення ставок.

Кілька днів тому в Білорусь доставили перші ядерні боєголовки. Таку заяву зробив начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов, інтерв'ю опубліковано "1+1".

За словами керівника українського розвідвідомства, зброї масового знищення на території Білорусі відводять функцію ядерного стримування і засобу підвищення ставок.

"До речі, щодо ядерної зброї Білорусі, буквально кілька днів тому перші боєголовки доставили, — пояснив керівник розвідвідомства. — До цього проводилися масштабні тренування з ядерними імітаторами".

За словами Буданова, у нього в розпорядженні опинилися оригінали документів за результатами тренувань.

"Досить некрасиві для Білорусі документи", — зазначив він.

Російське 12 головне управління, відповідальне за засоби масового ураження, зазначило, що результати випробувань із використанням ядерних імітаторів для системи "Іскандер" засвідчили повну неготовність Білорусі до експлуатації та застосування такої зброї, сказав Буданов.

Але результати володіння технікою типу "Точка У" були досить високими, додав Буданов. Він вважає, що ядерну зброю перекинули на територію Білорусі як елемент "великої геополітичної гри".

"Це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок", — сказав він.

Нагадаємо, що пропагандист Соловйов пригрозив Україні початком ядерної війни. Так він відреагував на повідомлення про анонсоване постачання винищувачів F-16.

Також повідомлялося, що, за словами голови ЦРУ, Путін не наважиться застосувати ядерну зброю в Україні через позицію Китаю та Індії.