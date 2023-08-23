"Початок ядерної війни": пропагандист Соловйов пригрозив Україні через постачання F-16 (відео)

За словами російського пропагандиста, ці літаки нібито становлять велику загрозу для Росії, адже винищувачі можуть бути оснащені ЯО. У відповідь він пообіцяв застосувати тактичну ядерну зброю.

Related video

Рішення західних країн відправити Україні для боротьби з Російською Федерацією сучасні винищувачі F-16 не пройшли повз пропагандистів. Телеведучий Володимир Соловйов у своєму ток-шоу знову заговорив про ядерний удар.

За його словами, кожен зліт такого винищувача в Україні можна буде нібито розглядати як початок ядерної війни. Саме з цим пов'язані його переживання, які були озвучені в ефірі пропагандистського ток-шоу на федеральному каналі.

"Вони вирішили F-16. Дали дозвіл країнам поставити. Ну, ми ж сказали, що кожен зліт F-16 будемо розглядати як початок ядерної війни. Тому що ми не можемо... Ми не збираємося розбиратися: він залетів із ядерною зброєю чи ні. Це літаки, які заточені під те, щоб нести на собі ядерну зброю", — ідеться в повідомленні.

При цьому, Російська Федерація нібито не сидітиме без відповіді і тому почалися погрози із застосуванням ядерної зброї не тільки по тих аеродромах, з яких злітатиме бойова авіація.

"Наша відповідь: ми будемо змушені застосувати тактичну ядерну зброю по місцях зльоту F-16. І не тільки", — продовжив Володимир Соловйов.

Нагадаємо, 20 серпня Володимир Зеленський оголосив, що Нідерланди мають намір передати Україні 42 винищувачі F-16. Того самого дня стало відомо про намір Данії передати Україні ще 19 літаків F-16. Перші шість винищувачів F-16 Данія сподівається передати ЗСУ під Новий рік.

22 серпня повідомлялося, що в ОП назвали переваги передачі F-16 Україні. За словами Михайла Подоляка, західні союзники почали усвідомлювати важливість бойової авіації під час війни. Завдяки винищувачам ЗСУ зможуть мінімізувати свої втрати і продовжать активніше знищувати противника.