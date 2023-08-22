"Це про деескалацію і прискорення фіналу": в ОП назвали переваги передавання F-16 Україні

За словами Михайла Подоляка, західні союзники почали усвідомлювати важливість бойової авіації під час війни. Завдяки винищувачам ЗСУ зможуть мінімізувати свої втрати і продовжать активніше знищувати противника.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що сучасні винищувачі F-16 можуть змінити перебіг війни, і назвав кілька ключових чинників, які доводять це. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 22 серпня.

За його словами, насамперед це повне розуміння країн-донорів, які розташовані в північній частині Європи, загальної природи протистояння. Також союзники, які й пішли на цей крок, розуміють важливість саме цього етапу війни.

"Це також про деескалацію, суттєве зниження ризиків масштабування війни та прискорення справедливого фіналу. Це про мінімізацію українських втрат, оптимізацію наступальних операцій і збільшення ефективності знищення російського окупаційного угруповання", — йдеться в повідомленні.

Багато країн уже погодилися передати винищувачі Україні, і це з їхнього боку активна демонстрація того, що вони глибоко зацікавлені в захисті міжнародного права, демократії та справедливості.

Це все можна зберегти, якщо зараз допомогти Україні виграти у війні, яку почала Російська Федерація на чолі з президентом Володимиром Путіним.

"Усе це можливо тільки за абсолютного програшу Росії. Вкрай важливо, щоб подібні рішення ухвалювали й інші партнери України по коаліції", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 22 серпня в ЗСУ пояснили, як винищувачі F-16 вплинуть на ситуацію на фронті. При цьому Україні необхідно отримати від партнерів не тільки літаки, а й інше "корисне навантаження", яке здатне знищувати ворожі кораблі, командні пункти і літальні апарати.